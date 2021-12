Carlos Marín, cantor da famosa banda Il Divo, morreu no passado dia 19 de dezembro, aos 53 anos. O artista estava internado desde o passado dia 8 de dezembro nos cuidados intensivos do Hospital Real de Manchester, no Reino Unido, com Covid-19, na variante Delta. Entretanto, o advogado do artista, Alberto Martín, deu uma entrevista ao Daily Mail, publicada este domingo, 26 de dezembro, onde revela como a família está a lidar com a perda.

“Falei com a mãe dele no dia em que ele morreu e ela dizia que estava convencida de que o filho poderia ter sobrevivido se estivesse em Espanha”, contou, apesar de acreditar que se tratam de palavras proferidas num momento de desespero.

Além disso, Alberto Martín adiantou que é provável que a família do artista entre com uma ação judicial para perceber o que terá realmente acontecido: “Teremos de analisar isso quando virmos todos os documentos médicos, pois sentimos que seria possível controlar a situação dele e melhorar o seu estado de modo a salvar-lhe a vida”.

Recorde-se de que a banda Il Divo tinha espetáculos marcados para duas datas em Portugal, os quais acabaram por ser adiados para 23 e 24 de julho, em Lisboa e Gondomar, respetivamente.