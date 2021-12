Reprodução Instagram, DR

MC Boco do Borel, cujo nome verdadeiro era Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, foi assassinado este domingo, 26 de dezembro. O músico brasileiro de 34 anos foi morto com vários tiros enquanto durante um concerto em Serrambi, no litoral de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, citada pelo G1, o crime aconteceu no Aconchego Bar, na avenida dos Pescadores, durante a madrugada. Ainda não há detidos, sendo que o assassino aproveitou o pânico instalado no local para conseguir escapar.

O cantor, pioneiro no brega funk, ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Era casado e deixa quatro filhos menores. Nas redes sociais, a mulher de MC Boco do Borel, Alynne Cristina, deixou um texto de revolta e pediu para que fosse feita justiça: "O meu marido foi assassinado friamente, por ser esse cara que ele sempre era", escreveu.