De férias nas Maldivas com o filho, Oliver, e Diogo Amaral, Jessica Athayde tem partilhado vários momentos dos dias de descanso na sua conta oficial do Instagram.

Recentemente, a atriz publicou uma fotografia do menino que parece ter sido denunciada e posteriormente apagada, deixando Jessica irritada com a situação.

"Há pessoas sem vida realmente...", pode ler-se na última publicação da atriz onde esta voltou a partilhar a imagem do menino e ainda a justificação do Instagram para eliminar a imagem: "A publicação desrepeita as normas relativas a nudez de crianças".

Na caixa de comentários não tardaram a surgir mensagens de apoio à atriz.

"Não são as pessoas…. É mesmo o Instagram que reconhece a foto como sendo de nudez infantil… e se repetes ele bloqueia-te algumas ações, como me fez a mim. Nada de etiqueta de parceria remunerada, diretos tb já me bloquearam… enfim", comentou Madalena Abecasis.