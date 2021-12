Foi neste domingo à noite, dia 26 de dezembro, que foi revelado o rosto que se escondia por detrás do Gafanhoto. Carolina Patrocínio foi desmascara no formato de sucesso da SIC, A Máscara , e esteve à conversa com o site do Fama Show.

"Fiquei super feliz pelo convite, sou fã das edições anteriores e achei logo que ia ser muito divertido por poder enganar' os amigos e a família", começa por dizer a apresentadora.

O rosto da SIC e SIC Mulher não podia ter ficado mais agradada com a máscara escolhida - "altamente exuberante - e não teve dificuldades em movimentar-se. "Adaptei-me facilmente nos ensaios, tinha bastante mobilidade. Quanto à parte de não respirar não há adaptação possível", confessa. "Pode ser altamente claustrofóbico", acrescenta.

1 / 3 Tiago Caramujo 2 / 3 Tiago Caramujo 3 / 3 Tiago Caramujo

Tal como Tino de Rans e Bárbara Guimarães, a comunicadora e influencer adorou o sobejamente conhecido ambiente de secretismo dos bastidores e gravações, descrevendo esse momento como " a parte mais divertida" da experiência.

"É vivermos uma vida quase dupla. Saímos de casa para uma gravação da qual não dizemos nada", conta, antes de apontar as duas únicas pessoas que sabiam da sua participação.

"Só o meu marido [Gonçalo Uva] e a produtora do Fama Show [Fátima Silva] é que sabiam. E as minhas filhas estavam longe de saber. Têm-se divertido apenas com o caricato de que são todas as máscaras", revela.