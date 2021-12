Reprodução Instagram, DR

Foi neste domingo à noite, dia 26 de dezembro, que foi revelado o rosto que se escondia por detrás do Gafanhoto. Carolina Patrocínio foi desmascara no formato de sucesso da SIC, A Máscara , e esteve à conversa com o site do Fama Show.

Depois do programa, nas redes sociais, a apresentadora comentou ainda a sua participação e deixou um "pedido de desculpas" à família e amigos.

"Ontem fui desmascarada no programa mais misterioso da televisão portuguesa! A todos os amigos, família, marido e colegas a quem tive de mentir nos últimos tempos... Perdoem-me.. Mas foi espectacular!", pode ler-se na descrição da publicação que já conta com milhares de gostos.

