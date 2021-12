Foi num concerto gravado na Abadia de Westminster que Kate Middleton deixou vários telespetadores surpreendidos com o seu talento ao piano. A duquesa de Cambridge tocou ao lado de Tom Walker, cantor, numa homenagem a todos os que lutam contra a pandemia de Covid-19, Royal Carols: Together at Christmas, a 24 de dezembro.

“A música foi tão importante para mim durante a pandemia como acho que foi para muitas pessoas também", confessou Kate antes da atuação, que espreitar no vídeo acima.

Handout