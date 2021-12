João Baião e Diana Chaves formam uma dupla acarinhada pelos portugueses e lideram as manhãs no programa Casa Feliz. O apresentador fez algumas confissões à TV 7 Dias sobre a relação com Diana Chaves com divide o ecrã desde 20 de julho de 2020.

“Algumas vezes, pequei pelo excesso. A Diana tem este ar sereno, tranquilo. É linda e parece frágil. Inconscientemente, no início, a minha atitude foi sempre protegê-la, formar um escudo à volta dela, e ela: 'não, está tudo bem. Eu sei defender-me", disse o comunicador à mesma publicação.

»» Diana Chaves conta episódio hilariante com César Peixoto: “O que é que estás a fazer?”

“Quando começo a perceber, começo a dar espaço, porque à partida poderemos pensar que é uma mulher indefesa, que se deixa pisar, mas não é. Sinto que muitas vezes tentei protegê-la demais. Mas não é preciso. A Diana sabe defender-se. Ela é uma mulher que não se tenta impor“, assegurou o apresentador.