É uma dose tripla d' A Máscara nesta quadra natalícia e foi precisamente no dia 25 de dezembro que o Orangotango abandonou o formato da SIC, não sem antes de revelar a sua identidade. Tino de Rans falou com o site do Fama, em exclusivo.

"Toda a gente sabe que eu sou um homem que gosta de televisão", revelou Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rans. Perito em zapping na TV, o autarca conta que viu A Máscara pela primeira vez ficou rendido. "O programa tem muita luz, muita cor e também mistério. E isso aguça o apetite de quem tem o comando", recorda em conversa.

E sobre a escolha do primata? Tino de Rans não podia ter ficado mais feliz. "O orangotango é o parente mais próximo do Homem e era também a máscara mais bonita. Quem pensou nela para mim (... ) encaixou-me que nem uma luva", confessa.

Mas nem tudo é fácil para quem usa um figurino durante tanto tempo com as luzes fortes dos estúdios de gravação. "Fica muito calor lá dentro. Senti-me preso porque aquilo aperta mesmo. Estou habituado às máscaras de covid, mas estas tapam o corpo todo", brincou.

A cabeça da máscara deslizava um pouco segundo o autarca. " Aquilo não é o capacete do Ayrton [Senna], piloto histórico da Fórmula 1", conta, entre risos, antes de elogiar o trabalho técnico da equipa de costura. "É mesmo arte", sublinha.

Num programa onde de um autêntico quem é quem?, onde o ambiente de secretismo é seguido ao rigor, Tino de Rans não tem dúvidas ao apontar o momento mais difícil.

"O que mais me custou foi não pedir um autógrafo ao Manzarra. Sou fã e custou não poder dar um abraço a quem o gosto muito. Dizer-lhe que era eu", explica.

O político aponta que participar num programa que chega a uma geração mais nova é muito positivo e confessa que não conseguiu esconder o segredo da filha Catarina. "É como se fôssemos e ela ia descobrir também logo na televisão pela forma de eu respirar", diz.

"Não podia dizer que não ao Daniel Oliveira e vou até vou gravar para mostrar aos meus netos daqui a uns tempos. Foi com muito orgulho que fiz parte desta família [da SIC]", adianta.

