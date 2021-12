1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram

Mariah Carey é a rainha indiscutível do Natal. All I Want For Christmas Is You regressa sempre no final do ano do top mundial de música (canção tem mais de 1 mil milhão de streams no Spotify). A cantora tem um novo especial de Natal (da Apple) e revelou uma pequena curiosidade.

O seu longo e vestido dourado Dolce & Gabbana, que demorou 250 horas a ser executado, é a peça chave do seu look, mas precisou de todos os cuidados.

Ao programa Lorraine da ITV a cantora que usar os vestidos que escolhe nem sempre é tarefa fácil. "Queres rir? Foram precisos seis homens crescidos para pegar na cauda do vestido para poder descer as escadas", explicou a artista que adiantou que são quase sempre necessários cinco a seis homens para ajudarem nos vestidos que elege, dependendo do material encrustado.

"Toda a gente pensava que eu estava a exagerar até segurarem nele", contou à Vogue sobre a mesma peça.