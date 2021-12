É a estrela de ‘Missão Impossível’, mas a avaliar pelas decisões que toma, poderíamos assumir que não há nada que lhe possa parecer difícil de cumprir. O jornal britânico The Sun avançou com uma notícia sobre um recente gesto de Tom Cruise, que terá mandado o seu jato privado fazer uma viagem entre Londres e Los Angeles, num percurso de 8750 quilómetros, tudo para oferecer bolos aos seus colegas de equipa, durante a festa de Natal do elenco do filme.

Também o Mirror refere que o ator de 59 anos exigia que os bolos viessem da sua pastelaria de eleição, obrigando a esta (longa) viagem, num transporte assegurado pelo seu avião. Todo o empenho de Cruise em querer agradar a equipa veio a público depois de uma pessoa ligada ao projeto ter dado o seu depoimento à imprensa britânica.

“O Tom queria dar uma espécie de presente natalício a todo o elenco de ‘Missão Impossível’, e pensou que apenas os bolos da sua pastelaria preferida, localizada em Los Angeles, poderiam servir esse mesmo propósito”, começou por revelar a fonte ao The Sun.

“Foram pedidos cerca de 300 bolos dessa loja, que depois foram enviados diretamente para o Reino Unido no seu avião particular. É sem dúvida uma atitude extravagante, mas a verdade é que o Tom é também uma pessoa muito generosa, e ele queria apostar em algo especial para todos aqueles que trabalharam com ele no filme”, cita o jornal. Já de acordo com o Mirror, o pedido feito trata-se de uma especialidade da pastelaria Doan’s, na Califórnia, onde o chocolate branco e o coco são os principais ingredientes.

Tom Cruise não chegou a comentar publicamente as informações divulgadas, nem confirmou a sua ação com este transporte mais peculiar. Recorde-se que as gravações desta última sequela de ‘Missão Impossível’ contou com períodos bastante conturbados, em específico pelos contínuos atrasos forçados pela pandemia, levando a um período de produção superior a 18 meses.

DR