Paolo Blocco

Sara Carbonero e Iker Casillas colocaram um ponto final no casamento de 10 anos em março deste ano, chegando mesmo a haver rumores de infidelidade por parte do antigo jogador de futebol espanhol. Porém, o ex-casal sempre se mostrou que permaneceriam como uma família.

Agora, os dois foram vistos juntos em Portugal, mais especificamente no Porto, cidade onde viveram durante cinco anos quando o guarda-redes jogava pelo Futebol Clube do Porto. As informações são da revista espanhola Semana.

De acordo com a publicação, ex-futebolista e a jornalista ficaram alojados no mesmo hotel, com os filhos, Martín, de sete anos, e Lucas, de cinco anos. A revista confirma ainda que não se tratou de uma 'escapadinha' turística, o que poderá ser uma viagem de negócios, e o antigo casal quis passar despercebido.