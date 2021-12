Este não tem sido um ano fácil para a atriz. Depois de ter tido um susto com um tumor no pulmão que a fez temer pela vida, Helena Costa anunciou nas redes sociais que está divorciada do marido.

"Sinto-me finalmente preparada para vos falar sobre o motivo do meu distanciamento nos últimos meses", começou por explicar. "O meu casamento chegou ao fim", anunciou.

"Sem entrar em demasiado detalhe, posso dizer-vos que o divórcio foi a melhor decisão para ambos. Estamos e estaremos sempre unidos pela Mercedes e pela Maria do Mar, que são o mais importante das nossas vidas, e vamos continuar a fazer tudo para que elas cresçam saudáveis e muito felizes", rematou.

Nos comentários, fãs e amigos deixaram mensagens de força à atriz.

Recorde-se que a atriz era casada com o empresário Frederico Formigal, com quem teve as duas filhas gémeas: Mercedes e Maria do Mar.