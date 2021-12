De regresso de umas férias no Brasil, Carolina Patrocínio reuniu-se com a família para uma sessão de fotografias muito especial. Mãe e irmãs vestiram-se de igual e surpreenderam os seguidores com os seus looks da autoria de Rita Patrocínio, mas a apresentadora da SIC destacou a ausência de uma das irmãs.

"Em seis irmãs, é sempre a mesma que apanha Covid-19... Adivinhem quem", escreveu na legenda da imagem.

Rapidamente os seguidores de Carolina perceberam que foi Victoria Jacobi a irmã que testou positivo para Covid-19.