1 / 10 Reprodução Instagram, DR 2 / 10 Reprodução Instagram, DR 3 / 10 Reprodução Instagram, DR 4 / 10 Reprodução Instagram, DR 5 / 10 Reprodução Instagram, DR 6 / 10 Reprodução Instagram, DR 7 / 10 Reprodução Instagram, DR 8 / 10 Reprodução Instagram, DR 9 / 10 Reprodução Instagram, DR 10 / 10 Reprodução Instagram, DR

O Natal é uma época de encantamento. As ruas enchem-se de cor e de brilho, assim como as casas. Que o digam vários famosos que fizeram questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais as suas decorações natalícias lá de casa, como foi o caso de Cláudia Vieira, Manuel Luís Goucha ou Catarina Gouveia. Ora veja!