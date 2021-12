Há precisamente 10 anos, Kate Middleton passava aquele que seria o primeiro de muitos Natais com Isabel II e o nervosismo era compreensível. A duquesa de Cambridge tinha acabado de entrar para a família real.

“Lembro-me de estar em Sandringham, [Norfolk]pela primeira vez, no Natal. E eu estava preocupada com o que poderia dar à rainha como presente de Natal. Pensava ‘Meu Deus, o que é que lhe deverei dar?’, começou por dizer a duquesa de acordo com o The Telegraph.

A mulher de William optou por não dar nada material, mas algo que cativasse o estômago da rainha. “Pensei: ‘Vou fazer-lhe alguma coisa.’ O que poderia ter corrido terrivelmente mal, mas decidi fazer a receita de chutney da minha avó”, adiantou. “Fiquei um pouco preocupada, mas percebi, no dia seguinte, que estava na mesa”, revelou.

Kate Middleton explicou ainda que o simples gesto e a atitude de ser inclusiva aconteceu em várias ocasiões que se sucederam. "Só demonstra a sua consideração e o facto dela cuidar um pouco de todos", confessou.