Karwai Tang

Meghan Markle e Harry mostraram o rosto da filha, Lilibet Diana, de seis meses, pela primeira vez. A bebé surge no tradicional postal de Natal da família, para delícia dos fãs.

Na fotografia, os duques de Sussex surgem sorridentes com os dois filhos. Archie surge ao colo de Harry e a menina nos braços da mãe.

"Este ano, 2021, demos as boas-vindas à nossa filha, Lilibet. O Archie fez de nós 'mamã' e 'papá' e a Lili fez de nós uma família. Ansiamos por 2022, fizemos várias doações da nossa parte a diversas organizações que honram e protegem as famílias", pode ler-se no cartão.

Espreite a imagem, em baixo.