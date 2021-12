Drakeo the Ruler morreu no passado sábado, 18, depois de ter sido esfaqueado nos bastidores do Once Upon a Time in LA, um festival de música em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tinha 28 anos.

De acordo com a revista Rolling Stone, Drakeo envolveu.se em numa discussão acesa nos bastidores do festival. Os paramédicos chegaram pelas 20h40 e Drakeo the Ruler - cujo nome verdadeiro é Darrell Caldwell - foi transportado com vida para o hospital,mas acabou por morrer devido aos graves ferimentos.

O festival, em comunicado, confirmou a luta nos bastidores e o certame acabou por ser interrompido, não se sabendo até ao momento mais informações sobre o responsável ou o motivo da rixa.

Drake já lamentou a morte do artista que editou o seu primeiro álbum, The Truth Hurts, em fevereiro deste ano.