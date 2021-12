Matt Winkelmeyer

Pela primeira vez, em quatro anos, James Franco falou sobre as acusações de abuso sexual e admitiu ter tido relações sexuais com estudantes, no Studio 4, a escola de atuação fundada pelo ator em 2014 e encerrada em 2017.

Em entrevista ao podcast The Jess Cagle, o ator falou ainda sobre a sua adição sexual, o alcoolismo e revelou que nunca foi fiel às suas companheiras a não ser à atual namorada, Isabel Pakzad.

"Eu admito, eu realmente fiz sexo com estudantes. Mas não dormi com ninguém dessa aula em particular. Durante o curso que ensinei, tive relações sexuais com estudantes e foi errado. Mas, como eu disse, não foi por isso que comecei a escola. (...) Mas sim, houve situações consensuais com estudantes e isso nunca deveria ter acontecido", afirmou.

"Fiquei viciado em validação e sucesso. Sucesso e a atenção das mulheres tornaram-se grandes formas de validação para mim. É uma droga poderosa. Fiquei viciado durante mais de 20 anos. A parte curiosa é que estive sóbrio do álcool durante todo esse tempo (...) Nunca fui fiel a ninguém. Traí toda a gente antes da Isabel", explicou ao falar sobre a adição sexual.

James, de 43 anos, garantiu ainda que estava "cego" em relação às dinâmicas de poder e que, apesar de não ter intenções de magoar ninguém, ficou "completamente cego em relação aos sentimentos das outras pessoas".

"Eu não queria magoar ninguém. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa de ter um caso de uma noite. As pessoas com quem me relacionei, fi-lo durante anos. Eu simplesmente não conseguia estar realmente presente para ninguém. Acabei por magoar todo a gente", acrescentou.

Recorde-se que, em fevereiro deste ano, duas das vítimas do ator, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal retiraram retiraram os processos contra Franco após ambas as partes chegarem a acordo.