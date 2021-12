FilmMagic

Trevor Moore morreu no passado dia 7 de agosto e, até ao momento, ainda não eram conhecidas as causas da morte.

Ao contrário do que foi dito, não se tratou de uma tentativa de suicídio. O humorista, co-fundador do grupo The Whitest Kids U Know caiu de uma varanda da sua casa em Los Angeles e acabou por não resistir à lesão, adianta o Page Six.

Ainda de acordo com a publicação, o artista foi diagnosticado na altura com uma elevada taxa de álcool no sangue.