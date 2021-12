David M. Benett

O Supremo Tribunal de Londres ordenou o xeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, atual primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, a pagar 554 milhões de libras (651 milhões de euros) à ex-mulher, a princesa Haya da Jordânia e aos seus dois filhos. A decisão foi tomada esta terça-feira, 21 de dezembro.

De acordo com o juiz Philip Moor, citado pelo The Guardian, a "principal ameaça" para Haya, de 47 anos, e para as crianças, veio do próprio xeque. Como tal, Jalila, de 14 anos, e Zayed, de nove anos, receberão parte do dinheiro como “segurança vitalícia da família”.

Recorde-se que em abril de 2019, a irmã do rei Abdulah da Jordânia fugiu com os filhos para Londres e pediu o divórcio. Desde então, foram realizadas uma série de audiências relacionadas com a custódia, acesso e apoio financeiro, que até agora ultrapassaram 70 milhões de libras em custos.

Eis as conclusões dos juizes: emir orquestrou os raptos de duas das suas filhas, as princesas Latifa e Shamsa, e submeteu Haya a uma campanha de intimidação, usou o programa de espionagem Pegasus para invadir os telemóveis da mulher, dos advogados desta e de outras cinco pessoas associadas e, por fim, concluíram que agentes do xeque tentaram comprar uma propriedade ao lado da princesa, representando "uma ameaça muito significativa à segurança dela".

Assim, o juiz ordenou que os custos de segurança fossem pagos antecipadamente em vez de anualmente. Haya, que recebeu 83 milhões de libras por ano para os seus gastos familiares, mais um subsidio de 9 milhões de libras anualmente, não pediu nenhum dinheiro para si mesma no processo, a não ser para compensar itens como jóias e roupas que perdeu como resultado do divórcio. Entre os gastos estão 6,7 milhões de libras pagas a quatro seguranças, durante o casamento com o xeque, depois destes chantagearem Haya devido a um caso extraconjugal com um deles.

O acordo incluiu milhões de libras, para segurança e educação, que devem ser pagos dentro de três meses à princesa Haya até que os filhos concluam o ensino superior. Posteriormente, o emir deverá pagar diretamente aos filhos. O juiz disse que poderia haver uma reconsideração de pagamento se a situação das crianças mudar quando estas se tornassem adultas como resultado da reconciliação com o pai ou caso este morra, mas nada foi decidido, uma vez que o risco era “claro e sempre presente”.

“Ele sempre garantiu que os seus filhos fossem sustentados. O tribunal já se pronunciou sobre as finanças e ele não pretende fazer mais comentários. Ele pede que os media respeitem a privacidade dos seus filhos e não se intrometam nas suas vidas no Reino Unido", disse um porta-voz de emir, citado pelo jornal britânico.