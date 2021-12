Bárbara Norton de Matos deixou de fumar há cerca de nove meses e não poderia estar mais orgulhosa.

A atriz partilhou com os seus fãs esta quarta-feira, dia 22 de dezembro, na sua conta oficial do Instagram, as conquistas após deixar o vício do tabaco.

Numa story partilhada na sua conta, Bárbara revela ainda as maiores dificuldades durante este processo e encorajou os seus seguidores: "Só custa à séria os primeiros dois meses, depois dá umas vontades, aliás, dá muitas vezes vontade, principalmente quando estamos mais em baixo. Mas se eu consegui, tu também consegues".

"Chocada com a quantidade de cigarros que poupei ao meu corpinho", acrescentou ainda.

