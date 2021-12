Reprodução Instagram, DR

Foi esta segunda-feira, 20 de dezembro, que Sara Matos celebrou mais um aniversário. Segundo a atriz, este terá sido o "melhor de todos". Isto porque o passou ao lado da sua nova paixão: o filho Manuel.

Na sua conta de Instagram, Sara Matos publicou uma fotografia onde surge com o bebé ao colo (veja abaixo) e revelou: "Estou muito agradecida por todas as mensagens lindas! Este ano não consigo responder a todos porque tenho o melhor do mundo ao meu colo que me rouba toda a atenção".

"E é o melhor aniversário de todos os anos por isso", rematou.

Recorde que a atriz da SIC contou ainda com uma declaração de amor especial do namorado, Pedro Teixeira.

