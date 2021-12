DR

Cifrão, Edmundo e Paulo Vintém, da banda juvenil D’ZRT, fizeram revelações inéditas sobre Angélico Vieira, que perdeu a vida em 2011, após ter sofrido um grave acidente de viação. Tinha 28 anos.

Numa conversa com Rodrigo Gomes, em 'Rock In Rio Untold Stories', o trio recordou o encontro com Miley Cyrus em 2010, no Rock in Rio, em Lisboa. "Na verdade não fomos nós que ficámos boquiabertos com ela, foi ela que ficou boquiaberta com o Angélico", relembrou Cifrão, explicando que aconteceu quando foram convidados para tirar uma fotografia com a cantora.

"Eu não sei se aconteceu alguma coisa depois do concerto, se aconteceu está no segredo dos deuses, por isso, ninguém vai saber", disse. "Ela até dormiu cá...", acrescentou, soltando umas gargalhadas.