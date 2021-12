António Costa revelou ao país as novas medidas de combate à pandemia para o Natal e Ano Novo durante a tarde desta terça-feira, dia 21.

Numa questão colocada por um dos jornalistas presentes na conferência de imprensa, o primeiro-ministro explicou ainda como será o seu Natal este ano, como pode ver no vídeo acima.

"Combinei hoje com o meu irmão que ainda não é este ano que juntamos as duas famílias à ceia de Natal", começou por dizer. António Costa passará a quadra natalícia com a mulher, o filho, a nora, a sua mãe e o seu padrasto. "Somos seis pessoas, teremos as janelas de forma a arejar e máscaras sempre que necessário. Infelizmente não estarei com a minha filha que está em isolamento", apontou.

"Ao meu irmão e aos meus sobrinhos desejei-lhes um bom Natal, e como o Natal é quando um homem quiser, havemos de nos encontrar um dia, mas ainda não vai ser neste dia 25", concluiu António Costa