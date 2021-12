1 / 8 Reprodução Instagram, DR 2 / 8 Reprodução Instagram, DR 3 / 8 Reprodução Instagram, DR 4 / 8 Reprodução Instagram, DR 5 / 8 Reprodução Instagram, DR 6 / 8 Reprodução Instagram, DR 7 / 8 Reprodução Instagram, DR 8 / 8 Reprodução Instagram, DR

Antes do Natal, Carolina Patrocínio rumou juntamente com as três filhas, Diana, Frederica e Carolina, ao calor do Brasil.

Entre paisagens paradisíacas e banhos de mar, a apresentadora tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais várias imagens destes dias de descanso que antecipam no Natal.



Numa das suas publicações, Carolina Patrocínio mostra ainda uma mensagem de carinho enviada pelo marido, Gonçalo Uva, que se encontra em Portugal.

"Beijo grande na boca para a minha rainha e um para as minhas três princesas", pode ler-se.