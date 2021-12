Reprodução Instagram, DR

O mundo da música está de luto. Carlos Marín, cantor da famosa banda Il Divo, morreu este domingo, 19 de dezembro, aos 53 anos. O artista estava internado desde o passado dia 8 de dezembro nos cuidados intensivos do Hospital Real de Manchester, no Reino Unido, com Covid-19.

A notícia foi confirmada pela banda através das redes sociais, onde deixou uma emotiva mensagem de despedida ao cantor espanhol.

“É com o coração pesado que informamos que nosso amigo e colega Carlos Marin faleceu. Fará falta aos amigos, família e fãs. Nunca haverá outra voz ou espírito como o de Carlos. Durante 17 anos, estivemos os quatro nesta jornada incrível dos Il Divo juntos, e vamos sentir falta do nosso querido amigo. Esperamos e oramos para que a sua bela alma descanse em paz. Com amor – David, Sebastien e Urs”, pode ler-se na mensagem assinada pelos colegas de Carlos Marín.

De recordar que a banda tinha espetáculos marcados para duas datas em Portugal. O primeiro aconteceria já este domingo, 19 de dezembro, na Altice Arena, e o segundo estava previsto para o dia 20 de dezembro, no Multiusos de Gondomar. Ambos os concertos acabaram por ser adiados para 23 e 24 de julho, em Lisboa e Gondomar, respetivamente.

