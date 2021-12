1 / 4 Tiago Caramujo 2 / 4 Tiago Caramujo 3 / 4 Tiago Caramujo 4 / 4 Tiago Caramujo

Depois da revelação da Gata n' A Máscara foi a vez dos portugueses conhecerem o rosto por detrás do Cachorro Quente. Jorge Fonseca surpreendeu os investigadores e o público presente no passado domingo, dia 19, e esteve à conversa, em exclusivo, com o site do Fama.

"Foi uma oportunidade brutal porque nunca tinha estado num programa assim, deste nível", começa por contar antes de explicar que tinha alguma ansiedade à mistura. "Eu não sou muito bom a cantar e isto são uns Jogos Olímpicos diferentes", aponta com humor.

E o que achou o atleta de alta competição da sua máscara? "Nos primeiros dias estava difícil saber lidar com ela. Nunca fiquei assim tão fechado. As senhoras da costura lá conseguiram abrir um grande buraco para eu conseguir respirar e isso tornou a atuação mais eficaz", sublinha, adiantando que apenas a equipa de costureiros sabia da sua identidade.

Já em casa, o desconhecimento também foi total. "Vão descobrir no sofá e estou curioso para ver a reação do meu filho e familiares a verem-me cantar e dançar", explica o bicampeão do mundo e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Jorge Fonseca, que esteve nomeado para judoca mundial do ano, está pronto para novos desafios. "Depois dos jogos tenho mais fome de ganhar e uma ambição muito grande: ser campeão olímpico. Fez-me acreditar muito mais em mim e agora é trabalhar para o conquistar", assegura.