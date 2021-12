Reprodução Instagram, DR~~

A última semana não foi fácil para Vera Kolodzig. No desabafo que fez nas redes sociais a atriz confessou ter sentido um cansaço extremo que a fez procurar ajuda.

"Tive um semana desafiante, fui arrebatada pelo cansaço extremo, por dilemas, por angústias, por aprendizagens pessoais e emocionais. Senti tristeza e abracei-a. Acolhi-a sabendo que faz parte de um processo e que a evolução traz destas coisas", explicou.

"Procurei ajuda (ah!! A magia da quântica e da psicoterapia!) e no meio disto tive momentos de admiração profunda: observar o arco-íris por trás das ondas gigantes da Nazaré com a lua a brilhar durante o dia, as gargalhadas do Mateus enquanto brincamos, uma caminhada à noite ou as luzes mágicas no Jardim Botânico de Belém", continuou.

"Às vezes a ideia de “ser positivo” é delicada, porque há quem confunda a “positividade” com “abafar”, “ignorar” ou “passar por cima” de emoções “menos agradáveis”. A vida é mesmo maravilhosa e agora que cresci mais um bocadinho vou ali ver mar", rematou.