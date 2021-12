A Gata foi a primeira figura a ser eliminada na terceira temporada de A Máscara que estreou no passado sábado, dia 18. Bárbara Guimarães era o rosto que se escondia e falou em exclusivo com o Fama Show sobre as gravações, os bastidores e o segredo que escondeu dos dois filhos.

"Nós lá em casa somos fãs d'A Máscara, principalmente a minha filha, e não perdemos nenhum dos episódios", começou por contar a apresentadora da SIC que nunca se imaginou a participar no programa.

"Foi uma aventura. A equipa veio ter comigo a casa para ninguém suspeitar. Fizeram a sugestão de várias máscaras, mas gostei logo da Gata. Se não souber cantar, ronrono", pensou na altura a comunicadora.

Bárbara Guimarães, que elogia o trabalho meticuloso da equipa de costura, confessa que a cabeça do figurino é pesada, mas revela o pormenor mais difícil. "O problema é eu ter alguma claustrofobia. Quando se põe a máscara até é confortável, mas ao dançar, quando nos cansamos, fica um calor abrasador. Mas sobrevivi", explica.

A apresentadora confirma o ambiente de secretismo que impera nos bastidores e que nenhum participante sabe quem se esconde debaixo da máscara. "Adorei. Ninguém podia falar connosco, quase que parecíamos uma seita", adianta. Mas o secretismo também se viveu em casa, já que Bárbara não contou a nenhum dos filhos, Dinis e Carlota, que participou no formato da SIC.

"[Os filhos] só souberam no dia. A Carlota não queria acreditar. Não conseguia acreditar que era a mãe que estava ali. Ficou verdadeiramente surpreendida, tanto quanto eu, quando recebi o convite", revela.

