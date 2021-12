Depois de brilhar na segunda edição do programa A Máscara, Pedro Granger está de regresso à televisão. Este sábado, 18 de dezembro, o ator e apresentador é o anfitrião de Estamos em Casa, o programa das manhãs de sábado da SIC.

No arranque da emissão, Pedro Granger prometeu um programa muito especial aos telespetadores e expressou a sua felicidade por estar de regresso à apresentação.

“Fizemos um programa a pensar no Natal, um programa muito especial, muito sentimental, confesso. Com convidados muito importantes para mim em termos profissionais, mas sobretudo que têm um lugar muito no meu coração”, começou por dizer.

“Eu já tinha saudades de fazer esta coisa chamada televisão e acredite que é uma enorme alegria estar de volta e estar de volta a si. Muito obrigado por me deixar fazer-lhe companhia esta manhã”, completou.

Recorde-se que recentemente, o ator e apresentador esteve afastado da vida social para “tomar conta de si”. Em declarações ao Fama Show, Pedro Granger confessou que foi "uma das melhores opções que tomou na sua vida". “Às vezes é preciso parar e tomar conta de nós e foi isso que eu fiz. Como é que eu posso descrever o que é que eu estive a fazer? Foi um autêntico retiro espiritual e de autoconhecimento. Foi mesmo das melhores opções que eu tomei na minha vida. O resto... Tudo a seu tempo. Estou calmo, estou sereno e estou acima de tudo mesmo muito feliz", afirmou.