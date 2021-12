Reprodução Instagram, DR

Depois de assumido o namoro no passado mês de outubro, Marco Costa e Carolina Pinto já moram juntos. Numa troca de perguntas e respostas com os seus seguidores nas redes sociais, o pasteleiro falou sobre a relação e revelou que o casal partilha a mesma casa.

"Vives de momento com a tua companheira?“, questionou um internauta.

Sem hesitações, Marco Costa respondeu: "Simmmm… E quando a casa nova estiver pronta também vamos viver”.

Recorde-se que o namoro com Carolina Pinto é a primeira relação conhecida de Marco Costa depois do fim do casamento com Vanessa Martins.

