Ricardo Araújo Pereira é o novo colunista do jornal Expresso. O humorista e apresentador do programa Isto é Gozar com quem Trabalha, na SIC, estreia-se como colunista nas páginas da revista do semanário do Grupo IMPRESA, na primeira edição de janeiro do EXPRESSO, que marca os 49 anos do jornal.

“Pelo seu especial talento, o Ricardo Araújo Pereira vai tornar a opinião do Expresso ainda mais interessante e única. Estamos a dar aos nossos leitores uma visão estimulante sobre a atualidade ou sobre tudo aquilo que o Ricardo quiser escrever”, diz João Vieira Pereira, diretor do EXPRESSO, em comunicado.

Por sua vez, Ricardo Araújo Pereira afirma: “É, evidentemente, uma contratação lamentável do Expresso, que mancha de forma irreversível a reputação de uma instituição séria, pelo que estou ansioso por começar”.

Ricardo Araújo Pereira é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica e começou a sua carreira como jornalista no Jornal de Letras. É guionista desde 1998. Em 2003, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, formou na SIC Radical o Gato Fedorento. Regressou à SIC em 2008 com Esmiuça os Sugráfios e voltou em 2020 para apresentar Isto é Gozar com quem Trabalha e o agora nomeado Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, da SIC Notícias. Venceu, em 2013, o Grande Prémio da Crónica, com o seu livro Novas Crónicas da Boca do Inferno selecionado pela Associação Portuguesa de Escritores.