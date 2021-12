Chris Jackson

A uma semana do Natal, o príncipe Carlos e a mulher, Camilla Parker-Bowles, partilharam na conta oficial do Instagram o postal de Natal de ambos. Carlos e Camilla publicaram a fotografia e, na legenda, deixaram um apelo.

"Este Natal, o príncipe de Gales e a duquesa de Cornualha encorajam-vos a lembrarem-se dos vossos amigos e familiares mais velhos nesta época festiva. Sabiam que quase 1,5 milhões de pessoas idosas se sentem mais sozinhas no Natal do que no resto do ano?", pode ler-se na descrição da imagem que já conta com milhares de gostos.

Espreite a fotografia, em baixo.