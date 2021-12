A nova edição d'A Máscara estreia na SIC já este sábado, dia 18 de dezembro, com novas máscaras e muitas surpresas. Pedro Granger foi o grande vencedor da segunda edição do programa ao vestir a pele de Lobo e recordou uma das melhores experiências da sua vida.

>> "COMEÇOU POR SER UMA BRINCADEIRA QUE PASSOU A SER LEVADA MUITO A SÉRIO"

"A Máscara foi sem dúvida uma das coisas que mais gostei de fazer na vida. Lembro-me de dizer ao Daniel Oliveira, no primeiro dia de gravações, 'onde é que tu estavas com a cabeça para convidar-me para fazer isto?', ao que ele me respondeu 'onde é que estavas com a cabeça para ter aceitado?' e eu disse 'realmente, é verdade'. Começou por ser uma brincadeira, mas depois passou a ser uma brincadeira levada muito a sério", começou por dizer ao site do Fama Show.

"A parte que me dava mesmo mais gozo era construir uma personagem. O que é que eu vou fazer para a semana? Como é que eu me vou meter com eles para a semana? Dava-me muita graça essa construção, sobretudo depois de tudo o que surgia de improviso", explicou.

>> "SEM ELES, O LOBO NÃO TERIA EXISTIDO"

Pedro Granger não poupou elogios aos investigadores, César Mourão, Carolina Loureiro e Jorge Corrula, e ao apresentador, João Manzarra. "Os cinco foram super generosos. Ao princípio perguntavam 'Quem é que é este maluco? Não é suposto falar tanto. O que é que este está para aqui a fazer?'. Mas eles deram-me espaço para brincar. Podiam ter posto ali um travão e não. Estou-lhes super grato, porque eles também entraram na onda e o Lobo não teria existido se eles não tivessem interagido com ele. Acho que foi ali algo que se criou entre todos e foi um trabalho de equipa", disse.

O Lobo sagrou-se vencedor, mas Pedro Granger garante que qualquer um podia ter ganhado: "O Nuno [Guerreiro] era a melhor voz, o António [Camelier] era quem dançava e fazia as coreografias. Na Final, era cada um na sua área diferente e foi muito fixe".

"Tenho muitas saudades e estou super curioso para ver as próximas máscaras. É tudo ultra secreto, mas sei que há umas grandes surpresas aí. Vou ser um espetador assíduo da Máscara, sem dúvida alguma", finalizou.

>> HISTÓRIAS DE BASTIDORES

Esta sexta-feira, dia 17 de dezembro, Pedro Granger esteve no programa Casa Feliz, tal como e Rita Guerra, a vencedora da primeira edição d'A Máscara, e contou algumas histórias de bastidores.

"Só sei que a meio da atuação estava com os buracos dos olhos na testa e o buraco do nariz nas bochechas. Não via, não respirava e só dizia 'abana-te'", disse o ator sobre a interpretação de Bad de Michael Jackson.

Além disso, Pedro Granger contou que houve uma altura do programa em que João Manzarra acreditava que era Diogo Valsassina quem se escondia por detrás da máscara do Lobo. "Ele metia-se comigo como se eu fosse o Diogo. Quando ele percebeu que eu não era o diogo só me pedia desculpa", contou.