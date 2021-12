Instagram

José Castelo Branco está de luto. O socialite foi quem partilhou a notícia nas redes sociais. "Esta mensagem é para todos vós, para pedir as vossas orações pela alma do meu irmão. Estou eu vestido, pronto para ir para um jantar de caridade e recebi a notícia de que o meu irmão viajou", começou por dizer num vídeo publicado na sua conta oficial do Instagram.

No vídeo, a figura pública revela que momentos antes de um evento foi confrontado com as notícias da morte do irmão, Sérgio Fernando Maria de Castelo Branco da Silva Viera, dirigente da Frente de Libertação de Moçambique.

"Senti o conforto de que ele está bem porque viajou, exatamente, no dia em que fez sete anos que a minha mãe [partiu]. A vida é assim. O meu irmão foi um homem de muito poder, foi um herói e dizia sempre: vou morrer calçado. E realmente morreu calçado. Paz à sua alma. Mano Sérgio, dou-lhe um grande beijo", conclui.