O dia de casamento de Ricardo Pereira e Francisca Pereira foi um dia muito emocionante. O ator entrevistou a mulher, com quem casou no dia 17 de julho de 2010, após cinco anos de namoro, e os filhos, no programa 'Júlia', da SIC, apresentado por Júlia Pinheiro, e recordou esse momento tão especial.

Questionada por Ricardo sobre o que mais a marcou nesse dia, Francisca respondeu: "A coisa que mais me marcou nesse dia foi quando entrei na igreja e te vi ao fundo a chorar quase fiquei sem forças nas pernas", relembrou. "Foi o momento mais mágico", afirmou.

O casal está junto há 16 anos e tem três filhos: Vicente, Francisca e Julieta.