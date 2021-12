Rich Polk

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger preparam-se para ser pais novamente. De acordo com a revista People, que cita fontes próximas da família, os dois atores esperam a chegada do segundo filho em comum.

Recorde-se que o casal deu as boas vindas a Lyla Marie em agosto do ano passado. O ator também é pai de Jack, de nove anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger estão casados desde junho de 2019.