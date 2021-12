David Becker

Carlos Marín, cantor do famoso quarteto Il Divo, está em coma induzido. Segundo o jornal El Espanhol o artista está internado nos cuidados intensivos do Manchester Royal Hospital, no Reino Unido, desde o passado dia 8 de dezembro.

A publicação dá conta que o cantor apresenta baixos níveis de oxigénio e o seu estado de saúde é grave. Desta forma, Carlos Marín encontra-se sob estrita vigilância e aguarda os próximos passos da equipa médica.

De salientar que no dia 10 de dezembro, o grupo anunciou o adiamento dos concertos que iriam acontecer este mês no Reino Unido para dezembro de 2022.

Em Portugal, a banda tinha espetáculos marcados para duas datas. O primeiro aconteceria já este domingo, 19 de dezembro, na Altice Arena, e o segundo estava previsto para o dia 20 de dezembro, no Multiusos de Gondomar. Ambos os concertos acabaram por ser adiados para 23 e 24 de julho, em Lisboa e Gondomar, respetivamente.

Até ao momento, ainda não foi confirmado o problema de saúde do artista.