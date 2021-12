1 / 11 Marujafoto 2 / 11 Marujafoto 3 / 11 Marujafoto 4 / 11 Marujafoto 5 / 11 Marujafoto 6 / 11 Marujafoto 7 / 11 Marujafoto 8 / 11 Marujafoto 9 / 11 Marujafoto 10 / 11 Marujafoto 11 / 11 Marujafoto

A poucos dias do Natal, Sofia Fernandes esteve à conversa com o Fama Show e falou sobre como vai passar a quadra com o marido, José Barbosa e os filhos, Sebastião (seis anos) e Esperança (com um ano). A repórter do E-Especial descreveu as memórias da quadra, a tradição estranha que adotou e o encantamento dos filhos.

Que memórias de infância tem desta quadra?

"Sempre passei o Natal com a família mais próxima. Lembro-me de ir poucas vezes ao norte passar o Natal com avós e primas, mas recordo-me que gostei mais dessas vezes por termos tido a casa mais cheia. Talvez por não ter tido muitas tradições de Natal, hoje em dia faço questão de criar muitas com os meus filhos".

Qual foi o presente de Natal que lhe é mais querido?

"Foi o primeiro presente do Zé quando ainda namorávamos… uma viagem a São Tomé e Príncipe que chegou por e-mail porque estávamos com os pais nessa noite. Delirei no momento e a felicidade confirmou-se na viagem, foi maravilhosa".

Que tradição específica do Natal que tem com a família?

"Embora gostemos da fantasia do Pai Natal, celebramos o Natal como o nascimento de Jesus, embora gostemos da fantasia do pai Natal. Queremos que os miúdos ( por enquanto o Sebastião) saibam que são a família e os amigos que lhe oferecem presentes e que o Pai Natal traz apenas um! Uma tradição estranha é talvez o facto de, há uns anos, em conjunto com um primo, termos instituído a picanha como ementa da consoada! Gosto de bacalhau de muitas formas.. mas cozido não aprecio nada".

1 / 9 Marujafoto 2 / 9 Marujafoto 3 / 9 Marujafoto 4 / 9 Marujafoto 5 / 9 Marujafoto 6 / 9 Marujafoto 7 / 9 Marujafoto 8 / 9 Marujafoto 9 / 9 Marujafoto

Como será o Natal este ano?

"Nos últimos anos tem sido sempre em Santo Tirso com a família do Zé. Depois de testarem Covid, literalmente invadimos a casa dos primos preferidos dos meus filhos e esperamos que este ano a pandemia não nos prive novamente da companhia da avó e da tia avó".

Quais são os doces obrigatórios na mesa e quem os confecciona?

"Com duas crianças e uma casa cheia optamos por cozinhar o essencial e a parte dos doces vem de fora! Apesar de forasteira na terra já tenho uma pastelaria de eleição em Matosinhos por isso, no dia 24 de manhã, lá vou religiosamente buscar a encomenda. Não faltam os doces típicos de Natal, o Bolo Rei, não podendo faltar o pudim de ovos que adoro!"

Escolher os presentes para os filhos é uma dor de cabeça ou enquanto são pequenos a escolha ainda é fácil?

"Adoro escolher presentes para crianças, sobretudo para os meus filhos e começo a navegar pela minha loja favorita com antecedência! O Sebastião, volta e meia, faz pedidos estranhos . Este ano inventou plasticina dourada, por isso acho que vou culpar o Pai Natal por não conseguir"

O Sebastião vive esta época com entusiasmo, dado que a Esperança ainda tem um ano?

"Achávamos que a Esperança ainda não ligaria muito, no entanto, está vidrada na árvore de Natal e tornou-se a guardiã do comboio que temos à volta da árvore : quando ela está na sala tem de estar sempre a funcionar com música de Natal! O Sebastião adora esta época, temos uma aplicação que conta os dias que faltam para o Natal e impreterivelmente a 1 de dezembro, começa a abrir o calendário do Advento que não pode ser de chocolates porque ele não gosta".

Agradecimentos:

ViPlant, Bohem soul, Mummycool, Laranjinha