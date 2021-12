Recentemente, Ben Affleck deu uma entrevista durante a Howard Stern onde falou abertamente sobres os seus problemas com o álcool e causou polémica ao afirmar que ainda beberia se estivesse casado com a ex-mulher Jennifer Garner.

"É nojento", afimrou um amigo próximo da atriz ao Page Six após as declaraçõe de Ben. "A Jen ficou do lado dele porque o amava. É a mãe dos filhos dele", disse ainda acrescentando que a atriz foi "a única que o ajudou constantemente apesar dele ter feito coisas horríveis"

Outra fonte citada pela mesma publicação declarou que ficou desiludida com os comentários do ator uma vez que ele seria o único culpado pelo seu vício.

O ator também já comentou a polémica. Ben Affleck considera as notícias sobre as suas declarações inapropriadas, tiradas fora de contexto e revela que jamais diria algo mau sobre Jennifer Garner.

