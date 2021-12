A morte de Rogério Samora foi anunciada esta quarta-feira, dia 15 de dezembro, que estava em coma há quase cinco meses depois de uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações de Amor Amor em Julho. Ricardo Raposo cruzou-se com o ator na 2ª temporada da novela da SIC, pouco tempo depois da morte da mãe, Maria João Abreu.

"Lembro-me do primeiro dia de gravações de 'Amor Amor'. Ele foi das pessoas que me chamaram para ir ao décor e pôs-me o braço ao pescoço e disse 'anda cá meu querido, vamos juntos'. Eu nessa altura precisava de abraços. Estava a chegar, estava numa fase delicada e ele tinha essa sensibilidade de ver 'esta pessoa precisa de amor'", recordou o filho mais novo de Maria João Abreu esta quinta-feira, 16 de dezembro, no programa Casa Feliz.

"Não éramos do mesmo núcleo mas cruzámo-nos bastantes vezes. Ele era sempre um bem disposto", acrescentou.

"Os meus filhos adoram o Rei Leão e o Scar. É das personagens mais míticas dos nossos desenhos animados que foi dada pelo Rogério", concluiu.