O estado de saúde da Rainha Isabel II tem gerado alguma preocupação. A monarca, de 96 anos, apareceu recentemente bastante mais magra e com as mãos roxas e deixou os fãs da monarquia alerta.

Agora, a mãe do príncipe Carlos cancelou o tradicional almoço de Natal da família, avança o The Guardian.

De acordo com o jornal inglês, os motivos prendem-se com a pandemia da Covid-19 e não com o seu estado de saúde.

Até ao momento, o palácio real ainda não se pronunciou oficialmente sobre as notícias.