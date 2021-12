O Natal já chegou à casa de Liliana Campos. A apresentadora adora esta quadra festiva e prova disso é a decoração de natalícia da sua casa. Liliana Campos montou uma impressionante aldeia de Natal na sua sala, que fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais. A comunicadora deixou ainda uma mensagem emotiva sobre esta época do ano.

"Nasci numa família católica praticante, que sempre se reuniu no Natal para celebrar o nascimento do Menino Jesus e a Família. A esta nunca era menos do que quatro ou cinco dias, com os primos todos juntos - jogos, teatrinhos, música, partilhas e muito mais, que estão na memória de todos. A Mãe com os doces, a Tia São com tudo o resto,. Nós, as ajudantes só servíamos para atrapalhar , mas a cozinha era o centro de tudo durante estes dias”, começou por escrever.

“A mesa estava sempre posta ,até porque ainda vinham os amigos, os amigos dos amigos , namorados e companhia. Por isso nunca percebi como é que havia pessoas que não gostavam do Natal…Natal era sinónimo de Festa, de Família, de risota e gargalhadas bem sonoras, de uma enorme confusão na hora de abrir os presentes, de discussões sobre quem é que tinha feito batota no Trivial , no Pictonary, ou nos Países. Tudo terminava com a roupa velha e os tupperware’s que já não voltavam”, continuou.



“Hoje vivo “mixed feelings” com esta data. Porque se quero honrar estas memórias e não deixar que se dissipem, a verdade é que tudo mudou. Já não sinto aquela mistura de cheiros que invadia a casa nestes dias. Nunca mais comi doces como os da Mãe, nem polvo frito como o da Tia. Nunca mais rapei um tacho…Sei que do Céu, não é isso que querem que aconteça… e então respiro fundo… e vamos a isto… Vamos fazer renascer o Espírito Natalício. Uns anos, mais do que outros”, destacou ainda.



“E sim, hoje compreendo muito bem porquê que se pode não gostar tanto do Natal ou mesmo ser uma data que se tornou triste… No entanto o meu fascínio com as luzes , esse continua. Consigo ficar horas a olhar para a Árvore de Natal e para todo este piscar. Aqui, por instantes volto a ser criança e sabe bem”, rematou.