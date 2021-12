Chris Noth está a ser acusado por duas mulheres de agressão sexual. O ator, que ganhou fama com a série de sucesso 'O Sexo e a Cidade', nega todas as acusações.

"Não sei ao certo por que estão a surgir agora estas acusações, mas sei isto: eu não ataquei essas mulheres", contou em comunicado. "Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que estas histórias estão a vir a públicos. Não sei ao certo porque estão a surgir agora, mas sei disto: eu não ataquei essas mulheres", disse ainda.

O ator foi acusado de violação por duas mulheres, em dois incidentes separados. O primeiro em Los Angeles no ano de 2004 e o segundo em 2015, em Nova Iorque.

Uma das mulheres diz ainda que, na altura, lhe pediu para parar e que Noth não o fez. Ao pedir-lhe para que "pelo menos usasse preservativo", o ator terá respondido com risos.

A norte-americana diz ainda que ficou com sangue na t-shirt após a agressão e foi levada para o hospital por uma amiga. No local, e com medo de represálias, acabou por não fazer queixa.