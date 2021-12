Madalena Esteves

Depois de se ter dado a conhecer na primeira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, Ivo Pires voltou a abrir as portas da sua quinta e encontrou o amor ao lado de Mónica Cunha. Atualmente, os dois vivem dias felizes e a relação tem melhorado dia após dia.

“A nossa relação está no princípio, mas já nos conhecemos melhor um ao outro e está a ser bonito. É bom termos a mesmas expectativas de vida”, confessou a namorada do agricultor no programa da SIC, três meses depois do final das gravações.

Por seu turno, Ivo Pires também não esconde a paixão. “Chegas a casa e sabes que tens lá a pessoa que tu amas e que te ama. Sabe muito bem”, confidenciou.

A viverem juntos em Paçó, Vinhais, o agricultor e Mónica Cunha fazem ainda planos para o futuro e já pensam em ter filhos. “Queremos é que a criança venha”, confessou Ivo, em declarações à revista Telenovelas. “Já está programada, mas está difícil. Estamos a tentar”, acrescentou a namorada do agricultor.