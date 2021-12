As cerimónias fúnebres de Rogério Samora realizam-se sexta-feira e sábado. O velório decorre na Basílica da Estrela, na sexta-feira, entre as 18:00 e as 22:00.

Para sábado está marcada, às 11:45, a missa exequial e o corpo do ator seguirá depois, às 12:00, para o crematório de Alcabideche.

Rogério Samora morreu esta quarta-feira, aos 62 anos. O ator sofreu uma paragem cardiorrespiratória no decorrer das gravações da novela Amor Amor, no dia 20 de julho e estava em coma há quase cinco meses.

Nesta segunda-feira, Rogério Samora tinha sido transportado para o Hospital Amadora-Sintra para ser observado devido a uma febre alta persistente por causa de uma infeção e estava com prognóstico reservado. Acabou por não resistir.

