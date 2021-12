Foi no último domingo, 12 de dezembro, que chegou ao fim mais uma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. João Neves, que passou também pela primeira edição do programa da SIC, voltou a abrir as portas da sua quinta e encontrou o amor ao lado de Sónia Reto.

Entretanto, o casal esteve esta quarta-feira, dia 15, no programa Casa Feliz e recordou a experiência em Quem Quer Namorar Com o Agricultor – Tudo por Tudo.

“Desistir nunca se pode desistir. Estava confiante que desta vez ia encontrar alguém que fizesse o meu tipo, que eu gostasse de verdade e que pudesse estar ao meu lado. Tive a sorte de encontrar esta estrela”, começou por confidenciar o agricultor a João Baião e Diana Chaves.

Por seu turno, Sónia confessou que decidiu participar no programa apenas pela experiência e que não estava à espera de se apaixonar. Percebeu que podia ser o início de algo mais, quando começou a sentir a falta do agricultor. “O momento em que o meu coração começou a palpitar pelo João foi quando nós tivemos um dia de folga e nesse dia eu senti muito a falta dele, senti falta da quinta, senti falta de todo o ambiente. Então, eu estava no hotel todo o tempo à janela para ver se o via a passar”, admitiu.. “Foi nesse momento que eu comecei a perceber que estava a sentir alguma coisa por ele”, acrescentou.

Felizes e apaixonados, João e Sónia optam atualmente por desfrutar o momento e dividem o seu tempo entre o Alentejo e Cascais, onde ambos residem e trabalham.

Veja a conversa completa no vídeo acima!