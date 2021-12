Esta terça-feira, dia 14 de dezembro, Kátia Aveiro brindou os fãs com um momento único, nunca antes visto. A cantor partilhou um vídeo, onde surge com apenas 16 anos, numa atuação com a sua banda da altura.

Do momento fizeram parte os irmãos, a mãe e o pai, tal como a empresária destacou na legenda da publicação.

"E este tesouro que tenho com a minha amiga Marisa Freitas, tínhamos nós 16 anos. Eu sou a de calças laranja. A minha mãe (pouco visível no vídeo) e os meus irmãos estão lá no canto direito do palco. E o meu pai, como sempre, estava em baixo, no meio do público. Era o meu fã número 1. Lembro-me como se fosse hoje. (Freguesia de São José) festas de verão", pode ler-se na descrição.

"Da nossa banda musical já se foram quatro dos que lá estavam… Ficaram as memórias. E isso é eterno", destacou de seguida, mencionando ainda os nomes dos que já partiram.

Espreite o vídeo em baixo.