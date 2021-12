A morte de Rogério Samora foi anunciada esta quarta-feira, dia 15 de dezembro, que estava em coma há quase cinco meses depois de uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações de Amor Amor em Julho. Filipa Nascimento contracenou com o ator na novela e quis prestar-lhe homenagem no programa Júlia.

"Tive o privilégio de conhecer o Rogério em 'Amor Amor'. Infelizmente não o conheci antes mas, do pouco que privei com ele, vi que ele é uma pessoa imensa. Não faz nada por pouco, faz tudo em grande. Tinha um coração gigante, uma personalidade gigante, muito especial", começou por dizer.

"Facilmente ganhei um carinho muito grande por ele. Era uma pessoa que me completava muito e que completava muito a minha personagem. Ajudou-me a crescer sem ele próprio saber. Não se impunha, não mostrava ser mais do que os outros. Aprendi muito pela observação", continuou.

"Sinto que a nossa história ficou a meio, porque estávamos a construir uma relação incrível a todos os níveis. Sinto que ele vai fazer sempre parte da minha vida profissional e pessoal", afirmou.

Além disso, a atriz revelou o seguinte: "Tive o privilégio de receber um miminho que ele me deu durante as gravações que faz parte da decoração da minha casa e fará sempre daqui para a frente e, mais importante do que isso tudo, faz parte do meu coração para sempre".

Recorde-se de que a personagem de Rogério Samora em Amor Amor, Cajó, saiu de cena na passada sexta-feira, 10 de dezembro.

