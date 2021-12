A morte de Rogério Samora foi anunciada esta quarta-feira, dia 15 de dezembro, que estava em coma há quase cinco meses depois de uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela Amor Amor em Julho. Daniel Oliveira esteve no Primeiro Jornal e recordou o ator.

"Recordamos como um dos nossos que parte. Para a família SIC é um dia de perda. Vamos recordar como alguém que se dedicava à sua profissão de uma forma muito apaixonada. Quando tinha um personagem para fazer, ele queria escrever os contornos do personagem que vão para além da escrita que a própria autoria tinha feito e, portanto, era uma imersão completa naquela vida, naquela personagem e ele fazia, creio eu, isso para toda a sua vida. Isto é, ele mergulhava a fundo em tudo e tinha essa paixão saudavelmente obsessiva pela profissão e ligava muitas vezes entusiasmado", começou por dizer.

"Conseguia fazer esse equilíbrio, que nem sempre é fácil, de estar nos três palcos do teatro, cinema e televisão, sendo bom em todos e sendo também respeitado em todos. Levamos essa entrega absoluta e permanente do Rogério", continuou.

João Moleira relembrou que o ano está a ser "muito difícil", com grandes perdas no mundo da representação: "A despedida da personagem da Maria João Abreu na novela A Serra acontece sexta-feira. Quase coincidentemente, a despedida da personagem do Rogério em Amor Amor aconteceu na sexta-feira passada".

Por isso mesmo, o Diretor de Programas da SIC quis deixar uma palavra não só à família e ao primo do ator, Carlos Samora, mas também ao elencos de Amor Amor e do elenco d'A Serra: "No caso do Rogério e da Maria João também, eles acompanharam o momento em que tudo aconteceu. Foi muito traumático para os elencos e a forma como conseguiram superar".

"No caso do Rogério, aquilo que pode ficar - e creio que pode passar às novas gerações - é esse lado de entrega, de paixão pela profissão", acrescentou.

Daniel Oliveira revelou que será feita a homenagem a Rogério Samora durante esta quarta-feira com o programa Júlia e com a reexibição do Alta Definição. "Ao longo dos próximos dias, também com as exéquias fúnebres, vamos acompanhar como o Rogério merecia, sendo um dos nossos", concluiu.